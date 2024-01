Norge IDAG

Kinas utenriksminister Wang Yi i Beijing, tirsdag 9. januar 2024. Foto: AP Photo/Andy Wong/NTB.

Kinas utenriksminister i Kairo:

– En palestinsk stat med Øst-Jerusalem som hovedstad

Under en pressekonferanse i Kairo tok Kinas utenriksminister til orde for etableringen av en internasjonal konferanse for å få slutt på den angivelige israelske okkupasjonen av Palestina.