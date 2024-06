Norge IDAG

IDF opplyser å ha drept 17 terrorister på en FN-skole i flyktningleiren Nuseirat. Skolen ble brukt som skjulested av Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad). Foto: Ismael Abu Dayyah / AP / NTB

Israel:

En rekke Hamas-terrorister drept på to FN-skoler

De israelske forsvarsstyrkene sa fredag ​​at de hadde utført et luftangrep på et Hamas-kommandosenter som var satt opp i en FN-skole i Shati-området i Gaza by. Flere terrorister skal ha blitt drept.