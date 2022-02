Norge IDAG

PÅ BARNESANATORIUM: Fra besøk ved et barnesanatorium. Sigbjørn Handeland og Steinar Harila til venstre og Torgeir Nygård til høyre. Foto: privat

Endelig til Russland igjen

MISJON: Etter to års fravær under pandemien, fikk Steinar Harila endelig besøke Russland igjen. Han og to medarbeidere fra stiftelsen Hjelp til Russland, Torgeir Nygård og Sigbjørn Handeland, hjem igjen med sterke inntrykk fra virksomheten de driver.