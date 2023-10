Norge IDAG

Energiverkene må under offentlig kontroll

Energiverkene tapper og tapper Norge og det norske folk til det internasjonale og statskassen – under dekke av «det grønne skifte». Med AMS-målere på plass skaffer de seg kontroll og styring fra sikringsskapet til blant annet tysk jernbane, som har fått 10 års kontrakt for 30 øre Kht. De to store hovedkablene ordnet det, og flere vil de ha. Hver ny kabel ga kraftige prishopp.