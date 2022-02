Norge IDAG

UBIBELSK: – En kirke med ubibelsk tvang ovenfra vil aldri lykkes i det lange løp, sier Jo Hedberg, leder for Bønnelista. Bildet er fra Kirkemøtet i Trondheim i fjor. Foto: Den norske kirke

«Forslaget er ikke i tråd med kirkens trosgrunnlag»

– Liv og lære skal henge sammen, understreker Jo Hedberg, etter å ha lest om at Åpen folkekirke vil fjerne muligheten for å spørre om samlivsform ved ansettelser i Kirken.