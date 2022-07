Norge IDAG

Sebastian Stakset rappet og forkynte evangeliet i Liknes, sentrum av Kvinesdal, under nattåpent. Foto: Trine Overå Hansen

Nattåpent i Kvinesdal:

Evangeliet forkynt midt i byen

Under sommerstevnet til Troens Bevis i Sarons Dal, er det alltid et høydepunkt med nattåpent i sentrum av Kvinesdal, Liknes. I år forkynte og rappet Sebastian Stakset for stevnedeltakere, kvindøler og andre som hadde møtt fram.