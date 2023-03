Norge IDAG

Norge: Austins og Kristins store ønske at han kan bosette permanent i Norge og at de sammen kan stifte familie. Foto: Privat

Kristin (35) fra Toten med i «Grenseløst forelsket»:

Fant først Jesus og så den store kjærligheten

Kristin Pedersen falt pladask for nigerianske Austin Chukwdumebi Ihezue da de kom i kontakt med hverandre på Internett i 2021. Ett år etter giftet de seg. Hun sier at det viktigste i deres liv, er at de begge er grunnfestet i Jesus, og brenner etter å forkynne evangeliet.