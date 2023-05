Norge IDAG

Marziyeh Amirizadeh har skrevet to bøker: «Fange i Iran: En utrolig historie om håp og seier i møte med grusomhetene i Teherans brutale Evin Fengsel» og «En kjærlighetsreise med Gud: Fra smerte til kjærlighet, fangenskap til frihet, Iran til USA». Foto: Arkivfoto Norge IDAG

Forfatter og foredragsholder Marziyeh Amirizadeh:

Fengslet for sin tro, fikk dødsdom – er nå fri

Hun ble som mange i den islamske verden kristen gjennom drømmer, syner og åpenbaringer. Jesus frelste henne – i et land der man kan risikere livet for sin tro. Dette fikk hun erfare da hun ble fengslet og fikk en dødsdom. Internasjonalt press førte til at hun ble fridd ut.