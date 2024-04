Norge IDAG

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer Irans angrep mot Israel. Bildet er fra en pressekonferanse på Stortinget i mars. Foto: Lise Åserud / NTB

Støre om Irans angrep mot Israel:

– Føler med alle som lever med frykt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han er dypt bekymret over utviklingen i Midtøsten etter at Iran angrep Israel med droner og raketter.