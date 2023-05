Norge IDAG

Israels ambassadør Avi Nir-Feldklein kommer til feiring av Israels 75-årsdag i Stavanger. Foto: Trine Overå Hansen / Wikipedia

Stavanger:

Folkefest for Israel

Se hvem som blir med!

14. mai kl. 14 er det duket for stor folkefest i Stavanger. Det er en årlig tradisjon med Israels-møte for å feire Israels bursdag. I år er det ekstra viktig å stille opp når Israel fyller 75 år. Det er en stor dag, og et mirakel at den geografisk vesle nasjonen har overlevd alle disse årene med fiender på alle sider.