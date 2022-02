Norge IDAG

Illustrasjonsbilde av det planlagte laser-forsvarssystemet til Israel. Foto: MoD

Kritiserer Bennetts laserforsvarsystem: – For tidlig og for unøyaktig, sier sikkerhetseksperter

Kilder innen Israels sikkerhetsorganisasjoner kritiser statsminister Naftali Bennett for hans begeistrede kunngjøring om at Israel er på vei til å bygge et «Laser-Wall» forsvarssystem. De mener at systemet fortsatt er flere år unna å bli operativt.