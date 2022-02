Norge IDAG

Debattinnlegg

Forfølgelse av kristne i verden

Åpne Dører har lagt fram en ny liste, World Watch List, over de 50 land i verden der kristne lider mest på grunn av sin tro. Det kommer fram at aldri før har antall forfulgte vært høyere. I rapporteringsåret 2021 ble 5898 kristne drept for sin tros skyld, og 360 millioner kristne lider under forfølgelse eller diskriminering.