Norge IDAG

Bård Hoksrud (FrP) foreslår korona-hjelp til stiftelsen Hvite busser og Aktive fredsreiser. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

FrP engasjerer seg for Hvite busser

Hvite busser og Aktive Fredsreiser har vært hardt økonomisk rammet av korona-pandemien. Nå foreslår FrP at de skal få to millioner kroner til å drifte virksomheten sin, slik at den blir berget for fremtiden.