Lill May Vestly går inn i FrP. Foto: Marion Haslien

Melder seg inn i FrP:

– FrP ønsker å bevare norske tradisjoner og den kristne kulturarven

Lill May Vestly, som i flere år har vært engasjert samfunnsdebattant og i noen av disse årene partipolitisk aktiv i Partiet De Kristne (nå Konservativt), har meldt overgang til FrP. i denne valgperioden 2019-2023 ble hun innvalgt som kommune- og fylkestingspolitiker for Partiet De Kristne, og har stått som uavhengig representant siste to år.