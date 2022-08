På vei tilbake?: Både venstrevridde og konservative medier melder at Donald Trump kan være på vei tilbake i Det hvite Hus. Men ikke alle er like begeistret for det. Nå skjelver både journalister og politikere i buksene. NRK hadde nylig overskriften: «– Frykter fremtiden hvis Trump kommer tilbake.» Illustrasjon: AH Foto: Illustrasjon: AH