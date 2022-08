Norge IDAG

Debattinnlegg

Gjenoppdagelse av evangeliet

«For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet: Den som er rettferdig av tro, skal leve» (Rom.1:16).