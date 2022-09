Dette bildet viser et reservoar nær den gamle fosfatgruven i Piney Point i Bradenton, Florida 2021. Guvernør, Ron DeSantis, erklærte unntakstilstand etter at en betydelig lekkasje med avløpsvann truet med å oversvømme veier og ødelegge et system som lagrer forurenset vann. Dammen der lekkasjen ble oppdaget ligger i en stabel med fosforgips, et avfallsprodukt fra produksjon av gjødsel som er radioaktivt. Illustrasjonsbilde. Foto: Tiffany Tompkins/AP/NTB