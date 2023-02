Norge IDAG

Magritt Brustad talte fredag kveld, 17. januar, under bønnekonferansen på Grimerud. Foto: Trine Overå Hansen

Bønnekonferanse på Grimerud:

– Gud har omsorg for sine forbedere

Fredag kveld under bønnekonferansen "Sammen for hans ansikt" på Grimerud i regi av UiO, fra 16.-19. februar, talte Magritt Brustad over tema «Fra kappe til åk, fra åk til kappe». Hun tok utgangspunkt i historien om profeten Elia.