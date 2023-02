Norge IDAG

Vekkelse: – Det virker som noe er i ferd med å skje, at Gud tenner opp igjen ilden. Helt siden Den Hellige Ånd ble utgytt på pinsedagen, har det vært mulig med vekkelse. Gud er alltid klar, men hva gjør vi med det? spør redaktør Trine Overå Hansen. Foto: Ill.: AH

Gud tenner opp ilden

Under bønnekonferansen «Sammen for hans ansikt» var bønnefolk fra hele landet samlet for å søke Gud. Det var imponerende å høre Johannes Hartl tale og fortelle om konferansen «Mehr» i Tyskland som samler over 10 000 mennesker årlig. Men det er også veldig interessant å høre om de ulike små og store bønnearbeidene som foregår rundt omkring.