Tim Peterson fra Minnesota talte under TV Visjon Norges sommerstevne på Lista. Foto: Skjermdump TV Visjon Norge

Tim Peterson fra Minnesota, kjær gjest på Visjons Norges sommerstevne:

– Gud vil vi skal komme sammen i enhet- og nattverdmåltidet har nøkkelen

– Gud vil at vi skal komme sammen i enhet, var budskapet til Tim Peterson som forkynte til vekkelse og reformasjon på camp-meeting på Lista under Visjon Norges sommerkonferanse. Han presenterte apostelens Paulus budskap om nattverdsmåltidet - og sa at vi har sett bort fra viktige sider ved saken.