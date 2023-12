Norge IDAG

Gutt som identifiserer seg som jente vant dansekonkurranse for jenter

En tenåringsgutt som identifiserer seg som jente slo knock out på over 100 jenter i en dansekonkurranse i Dallas. Gutten har tidligere konkurrent i verdensmesterskapet i Irsk dans for gutter.