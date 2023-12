Norge IDAG

Israels Iron Dome luftforsvarssystem skyter ned raketter fra Gaza, i det sentrale Israel, tirsdag 21. november, 2023. Foto: AP /Oded Balilty

Hamas brøt våpenhvilen

Israels militære styrker (IDF) varsler at kampene på Gazastripen er gjenopptatt etter at Hamas for å ha brutt våpenhvilen fredag morgen.