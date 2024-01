Norge IDAG

En ung palestiner deltar på en sommerleir for barn og unge arrangert av Hamas i Gaza. Foto: AP Photo/Adel Hana, arkiv/NTB.

Ekspert:

Hamas maksimerer sivile tap, Israel minimerer

Hamas har anlagt 700 kilometer med tuneller under de tett befolkede byene på Gazastripen. Prosjektet er estimert til å ha kostet over 10 milliarder kroner. Israel gjør alt de kan for å minimere sivile tap. Hamas gjør alt de kan for å maksimere dem, hevder en ekspert på urban krigføring.