Norge IDAG

En israelsk tjenestemannen siteres i Times of Israel på at Israel ikke vil tillate at Hamas – spesielt deres leder på Gazastripen, Yahya Sinwar (bildet) – trenerer en gisselavtale for å unngå en offensiv mot Rafah. Foto: NTB/AP/Adel Hana

Hamas sier Israel har sendt våpenhvileforslag

Hamas sier natt til lørdag at de har mottatt et våpenhvileforslag fra Israel og vil se på forslaget før de kommer med et svar.