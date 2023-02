Norge IDAG

Tidligere president Jimmy Carter mottar nå hospice-behandling i sitt eget hjem. Foto: NTB/AP Photo/Elise Amendola, File

Amerikas kristne i bønn for Jimmy Carter (98):

– Han er en mann med stor tro og har vandret med Gud hele sitt liv

Flere kirker i USA har Jimmy Carter med i sine bønner under gudstjenestene, etter at det ble kjent at den 98 år gamle ex-presidenten har sagt nei ytterlige medisinske inngrep. Han mottar nå hospice-behandling i sitt eget hjem.