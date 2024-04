Norge IDAG

Sterk lovsang under møtet i Moria Oslo. Foto: Trine Overå Hansen

Inge Røysland har startet menighet i hovedstaden:

– Har tro på gjennombrudd i Oslo

For rundt et år siden plantet Inge Røysland og Moria-menigheten en forsamling i hovedstaden. Rundt 100 menesker er til stede når Norge IDAG er på besøk. Røysland står i et rikt arbeid og ser mennesker blir frelst og helbredet både i inn- og utland.