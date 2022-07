Norge IDAG

Lovsangeren Jeremy Riddle leder folkemengden i lovsang og tilbedelse. Foto: Daniel Haddal

Awakening Europe

Helbredelser, mirakler og sterkt nærvær av Den Hellige Ånd

Awakening Europe, kalt for «The call back» ble arrangert på Ahoy stadion i Rotterdam, Nederland 14-17.juli. Med tusener av deltakere fra over 50 nasjoner, ble dette en knakende suksess. Fokuset var på Guds rike, vekkelse, evangelisering og Herrens nærvær. Hovedtalerne har vært blant annet Todd White, Daniel Kolenda, Heidi Baker, Ben Fitzgerald og flere. Atmosfæren av Den Hellige Ånd er sterk og deltakerne priser Gud med oppløftende hender, mens en av lovsangerne Jeremy Riddle fra USA, leder folkemengden i dyp tilbedelse og bønn med sangen «You deserve it all».