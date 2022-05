Norge IDAG

Spesielt møte: – Dette var veldig spesielt, og veldig kjekt, sier Harry Wiig Andersen (t.v.), og Jo Hedberg nikker samstemt. Foto: Margit Liljan Apelthun

– Helbredet via TV ved en «gudfeldighet»

Da Harry Wiig Andersen møtte Jo Hedberg for første gang i Norge IDAGs studio under helgens Tusen takk-sending på TV Visjon Norge, viste det seg at deres veier på guddommelig vis hadde krysset før.