Demonstranter mot å tillate likekjønnet ekteskap i Aten søndag. Foto: Yorgos Karahalis / AP / NTB

Hellas blir torsdag første ortodokse land som tillater likekjønnede ekteskap

Hellas' nasjonalforsamling skal torsdag stemme over et forslag om å tillate likekjønnede ekteskap i landet, et forslag som ventes å bli vedtatt.