Norge IDAG

Debattinnlegg

Høy bensinpris lite å si for kjøringen

Vi kjører ikke for moro skyld, men fordi det er nødvendig for å komme seg til og fra jobb, levere barn i barnehage og skole og få hverdagen til å gå opp. Dette er noe Frp alltid har ment, og derfor har vi en politikk som tar til orde for å gjøre veiene bedre, og få kostnadene for bilistene ned, enten det gjelder bompenger eller drivstoffavgifter.