Foto: Berit Roald / NTB / illustrasjonsbilde

Iraner ble kristen og døpt i Norge:

Høyesterett krever ny behandling av konvertittsak

Iraner ble kristen og døpt i Norge. Lagmannsretten mente at asylsøkeren ville utøve sin religion på en måte som gjorde at han ville bli utsatt for forfølgelse i Iran. Nå krever Høyesterett at denne konvertittsaken blir behandlet på nytt.