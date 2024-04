Norge IDAG

14 år gamle Benjamin Achimeir ble funnet drept på Vestbredden. Foto: American Jewish Committee/X

Judea og Samaria:

Hundrevis deltok i begravelsen til drept israelsk tenåring

14-åringen fra Jerusalem ble drept helgen, i det IDF og Shin Bet sikkerhetsbyrå anser som et terrorangrep, skriver The Times of Israel. Morderen som drepte Benjamin Achimeir er fortsatt på frifot.