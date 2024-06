Norge IDAG

GJESTET NORGE IDAG: Mosab Hassan Yousef, fra da han talte på Oslo Symposium. Foto: Marion Haslien

Sønn av Hamas:

– Hvis vi ikke kjemper mot islam, er verden i fare

Museb Hassan Yousef sier at det å la selvstyremyndighetene styre over en palestinsk stat, vil være å ødelegge Israel. «Du gir dem Øst-Jerusalem i morgen, og de vil ha Vest-Jerusalem neste. Hvis du gir dem 1967[-grensene], vil de si at de vil ha hele greia.»