Debattinnlegg

Hvor blir det av distriktspolitikken til Regjeringen?

Distriktsdemografiutvalget til Victor Norman konkluderte blant annet med at det er mulig å stabilisere folketallet i distriktene i årene som kommer, men at det vil kreve en aktiv distriktspolitisk innsats. Vi venter fremdeles på initiativ fra regjeringen med å fremme politikk for distriktene.