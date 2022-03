Norge IDAG

Evangelist Håkon Fagervik forteller om situasjonen i Ukraina akkurat nå. Foto: Linn Myhr

Hvordan kan vi be for Ukraina?

Evangelist Håkon Fagervik har i mange år vært engasjert i menighets- og misjonsarbeid i Ukraina. Her forteller han om situasjonen i Ukraina akkurat nå - og hvordan vi kan be for land og folk.