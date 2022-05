Politiker reagerer på prideflagg:

– Vanlige trafikkskilt, det skal alle ha opplæring i - og følge. Men det skiltsymbolet som fylkesrådet har valgt å pryde våre barns sekker med denne gangen, det er ikke et samlende symbol, og er heller ikke et symbol som flere av foreldrene til fylkets førsteklassinger kan stå inne for, skriver KrF-politiker Nils Einar Samuelsen. Foto: Privat, KrF og Unsplash