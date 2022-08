Norge IDAG

Samuel Bishop er i dag Samuel gift og er ordinert ungdomspastor. Foto: Skjermbilde/CBN

Satanist møtte Jesus:

«I det øyeblikket visste jeg at Gud hadde gitt meg et nytt liv»

Samuel Bishop vokste opp med en alkoholisert far. Narkotika og vold ble hverdagen hans og det ledet han inn i den okkulte verden. Etter å ha bestemt seg for å ta selvmord, fikk han et møte med Jesus som forandret hans liv.