Norge IDAG

Det israelske forsvaret blir beskutt av Hamasterrorister mens de forsøker å evakuere den palestinske sivilbefolkningen trygt ut av Gazastripen. Foto: IDF Spokesperson

Blir angrepet av Hamas:

IDF åpner humanitær korridor i Gaza igjen

IDF åpnet tirsdag igjen en humanitær korridor for sivile fra Gaza for å evakuere til den sikre sonen sør over Wadi Gaza.