Pakistan ligger som nr. 7 på WWL 2023, men de kristne samles i kirkene likevel. Foto: Åpne Dører

Linda Askeland har møtt mange forfulgte kristne:

– Ikke glem å be for oss!

Linda Askeland i Åpne Dører har snakket med mange forfulgte kristne og hørt deres sterke historier. – Deres bønn er at de kristne i verden må huske å be for dem, slik at evangeliets lys kan gå frem i mørket!