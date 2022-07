Norge IDAG

Indonesias ambassadør, Todung Lubis. Foto: EAL

Todung Mulya Lubis:

- Indonesia er en modellnasjon

Indonesias ambassadør til Norge, Todung Mulya Lubis delte åpenhjertig om sin bekymring for religiøse spenninger under EALs «Europa-konferanse» i Oslo i april i år. Lubis er også er en meget velkjent skolert innen kriminalrett i Asia, og brenner for opprettholdelsen av fred og harmoni i eget land og i verden.