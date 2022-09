Norge IDAG

En ny rapport fra Tel Aviv University avviser påstander om at opprinnelsen til COVID-19-utbruddet er hos flaggermus. Illustrasjonsbilde. Foto: Silvia Izquierdo/AP/NTB

Israelsk rapport:

Ingen bevis for at koronaviruset kom fra flaggermus

I motsetning til oppfatningen som ble dannet under koronapandemien (COVID-19), har en ny israelsk forskningsrapport konkludert med at det ikke er klare bevis for at viruset ble overført fra flaggermus.