IDF viste fram en av de nedskutte iranske missilene i Sør-Israel 16. april. – Iran påstar angrepet var et svar på bombingen av deres «konsulat» i Damaskus, selv om det bare var en bygning som lå nær konsulatet, skriver Michal Rachel Suissa. Foto: NTB/AP/Tsafrir Abayov

Michal Rachel Suissa (SMA):

Irans selvmål

Iranske myndigheter påstår at angrepet på Israel lørdag den 13. april var et svar på bombingen av en bygning i Damaskus i Syria 1. april hvor 7 av de øverste lederne for den iranske Revolusjonsgardens Quds-styrke ble tatt av dage. Etter angrepet døpte Iran bygningen de befant seg i, umiddelbart til «konsulat» selv om det bare lå nær konsulatet, noe som norske medier med NRK i førersetet ikke fant grunn til å stille spørsmål ved.