TRUSSEL MOT EIFFELTÅRNET: Slik ser plakaten ut som florerer blant annet på X (tidligere Twitter), med en drone som flyr nær det kjente landemerket i Paris. Foto: Skjermdump fra X/Twitter

Paris:

IS med trusler mot OL

IS har truet med angrep på det kommende OL i Paris i en plakatmelding. Terroristene har lagt ut et propagandabilde som viser en av terroristene som tilsynelatende flyr en «væpnet drone» for å angripe det ikoniske Eiffeltårnet.