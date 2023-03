Norge IDAG

Hjertesentert på Sheba medisinske senter, Israel Foto: Wikimedia Commons

Sheba medisinske senter:

Israel har verdens beste medisinske sykehus

Sheba medisinske senter er Israels største sykehus. For femte gang på rad ble det nettopp anerkjent som et av de beste sykehusene i verden. Utnevnelsen ble bekjentgjort av Newsweek og Statista Inc., som er verdens største leverandør av statistikk.