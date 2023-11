Norge IDAG

Israelere demonstrerer sammen med slektninger til personer som ble kidnappet under Hamas' terrorangrep i Israel 7. oktober. Demonstrantene ber om tilbakeføring av gislene til Israel. Foto: Bernat Armangue/AP/NTB

Israel markerer en måned siden massakren 7. oktober

Israelere markerte tirsdag at det er én måned siden massakren den 7. oktober der tusenvis av Hamas-terrorister, fulgt av sivile fra Gaza, tvang seg over grensen for å voldta, myrde og plyndre den sørlige delen av landet.