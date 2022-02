Norge IDAG

Slik ser et tenkt nyt nabolag i Jerusalem ut. Illustrasjonsbilde. Foto: Agency for the Development of Jerusalem/TPS

Israel vil markedsføre 30.000 rimelige boliger

Første parti på 10.000 enheter vil være tilgjengelig for kvalifiserte kjøpere under et lotterisystemet innen april, heter det i en uttalelse fra det israelske boligdepartementet