Israels krig er din krig

Carter Conlon, David Wilkersons arvtager i Time Square Church i New York, hold nylig en alvorlig tale til forsamlingen sin. Under overskriften «Israels krig er vår krig», leste Conlon fra Åpenbaringsboken: «Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus.»