Det kjente «I Love Shomron-skiltet» i Tappuah-rundkjøringen i Samaria. Illustrasjonsbilde. Foto: Eytan Schweber/TPS

Mislykket boikottforsøk:

Israelske produsenter støtter opp om Samaria

Etter at israelske filmskapere sendte ut en oppfordring til å boikotte kulturelle begivenheter i Samaria, svarte en gruppe israelske produsenter med et brev som kalte Samaria deres «nye hjem for kreativitet».