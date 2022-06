Norge IDAG

Israelske forsvarsstyrker under aksjonen med å avsløre terrorvirksomhet i Judea og Samaria. Foto: IDF/TPS

Israelske styrker arresterer 12 terrormistenkte

Israelske styrker opererte på en rekke steder over hele Judea og Samaria søndag kveld for å arrestere etterlyste personer mistenkt for terrorvirksomhet.