Cecilia Helena Paasche opplever godt å være på bønnekonferanse. Foto: Daniel Haddal

Bønnekonferanse på Grimerud

-Jeg er her for jeg er så sulten på mer av Jesus

Cecilie Helena Paasche var en av deltagerne under konferansen «Sammen for Hans ansikt». Hun bor i Hamar og syns det er svært givende at troende kommer sammen i bønn og tilbedelse.